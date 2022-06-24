Происшествия 24.06.2022 13:44
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24.06.2022 13:44
В дорожном происшествии с пассажирским автобусом №59, который сегодня врезался в световую опору в Волгограде, пострадали три женщины 33, 56 и 65 лет.
Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, женщин с места происшествия доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. Уже в медучреждении стало известно, что травмы пассажиров не требуют их госпитализации.
- После осмотра они направлены на амбулаторное лечение, - уточнили в облздраве.
Напомним, ДТП произошло 24 июня на улице Ополченской в утренний час пик. По предварительной информации, около 08.00 водитель автобуса «Волгабас», двигаясь со стороны улицы Батова в сторону улицы Рыкачева, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.
Ранее сообщалось, что возраст пострадавших 42, 66 и 33 года.
На данный момент известно, что тормозная система в автобусе была исправна. Однако водитель вышел на маршрут без диагностической карты, а транспортное средство не прошло обязательный предрейсовый осмотр. За это нарушение руководству транспортного предприятия грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В администрации Волгограда, куда обратилась «Высота 102» за комментарием, ответили следующее:
- В связи с проводимой ГИБДД проверкой по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса № 59 комментарий не предоставляется, - заявили в мэрии.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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