В Волгограде водитель автобуса № 59 устроил ДТП с пострадавшими

В Волгограде утром 24 июня водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 59, совершил ДТП, в результате которого пострадали как минимум три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на улице Ополченской в утренний час пик.

– По предварительной информации, около 08.00 водитель автобуса «Волгабас», двигаясь со стороны улицы Батова в сторону улицы Рыкачева, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, – прокомментировали в региональном главке полиции. – В результате ДТП 42-летняя, 66-летняя и 33-летняя пассажирки с травмами доставлены были доставлены в больницу. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Редакция информагентства уточняет информацию о пострадавших в областном комитете здравоохранения.

– К настоящему времени установлено, что тормозная система в автобусе исправна. Водитель вышел на маршрут без диагностической карты, а транспортное средство не прошло обязательный предрейсовый осмотр. Руководству транспортного предприятия грозит штраф до 50 тысяч рублей, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области