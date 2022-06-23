Экономика

ВТБ: выдачи ипотеки на новостройки во втором полугодии могут вырасти на треть

Экономика 23.06.2022 16:03 Новости компаний
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23.06.2022 16:03 Новости компаний


Новые условия ипотеки с господдержкой могут привести к удвоению среднемесячных выдач жилищных кредитов на новостройки в ближайшие несколько месяцев. В результате во втором полугодии количество сделок на первичном рынке может вырасти на 35% по сравнению с первым. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Чебоксарском экономическом форуме.
На фоне рекордно высоких ставок по ипотеке и увеличившихся цен на недвижимость в апреле-мае количество сделок на российском рынке первичной недвижимости сократилось. Однако, по прогнозам ВТБ, период стагнации будет недолгим. Ставка льготной ипотеки, действующей на первичном рынке недвижимости, не только стала однозначной, но и с учетом дополнительных дисконтов от банков вернулась к уровню 2020 года. Это, по оценке аналитиков банка, должно вернуть спрос на рынок.

Кроме того, на рынке недвижимости наметилась тенденция по коррекции цен на квартиры. По данным ВТБ, за последние полтора месяца они снизились в среднем на 2%, даже без учета дополнительных дисконтов от застройщиков. Уменьшение стоимости квадратного метра в новостройках наблюдается в большинстве крупных российских городов. Сезонный рост стоимости квадратного метра отмечается только в южных регионах – в частности, в Сочи (+3%) и Ростове-на-Дону (+4%).

- Несмотря на сокращение количества сделок в последние месяцы, потенциальный спрос на покупку недвижимости у россиян остается достаточно высоким. На его реализацию можно рассчитывать с улучшением условий кредитования – как по государственным программам, так и собственным банковским предложениям. В этой связи снижение ставки по государственной программе до 7% - своевременное решение. В результате спрос на сделки на первичном рынке уже в ближайшее время может вырасти вдвое, а в целом во втором полугодии, с учетом нормализации экономической ситуации, – превысить результаты января-июня на треть, – заявил Анатолий Печатников.

Зампред ВТБ добавил, что улучшение условий по кредитам на новостройки «перезапустит» и рынок вторичного жилья, который стагнировал в последние месяцы из-за сверхвысоких ставок. Сейчас ценовые параметры ипотеки вернулись на уровень начала года, поэтому стоит ожидать роста числа сделок, многие из которых проходят в рамках цепочек купли-продажи жилья.

Смягчение политики регулятора удешевляет и проектное финансирование. Это положительно влияет на себестоимость строительства и эффективность работы девелоперов. В сложившихся условиях застройщики должны быть больше заинтересованы в реализации квартир, а не в максимизации прибыли, заключил Анатолий Печатников.

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