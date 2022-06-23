ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов на 15%

Экономика 23.06.2022 08:46 Новости компаний
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23.06.2022 08:46 Новости компаний
За первую половину июня объем нового розничного привлечения в классические рублевые инструменты ВТБ втрое превысил итоги мая. В результате портфель рублевых сбережений физлиц увеличился к началу года более чем на 15% и превысил 4,2 трлн рублей.
С начала июня ВТБ привлек на рублевые депозиты, накопительные и текущие счета свыше 150 млрд рублей новых средств клиентов – это втрое больше, чем за весь май. В результате объем классических сбережений физлиц в рублях с марта увеличился в ВТБ на 750 млрд рублей и превысил 4,2 трлн рублей, что более чем на 15% выше уровня начала года.
Рублевые инструменты обеспечили восстановление розничного портфеля банка. На середину июня общий портфель классических пассивов ВТБ составил более 4,8 трлн рублей и уже превысил уровень конца февраля. Наибольший рост продемонстрировали депозиты: их портфель во всех валютах достиг 3 трлн рублей, увеличившись на 13% к началу года.
- Несмотря на то, что сегодня действия регулятора направлены на стимулирование кредитования, и ключевая ставка постепенно снижается, в июне мы зафиксировали ускоренный рост классических рублевых сбережений. Активность вкладчиков связана со стабилизацией ситуации, а также с ожиданием дальнейшего снижения средней доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой: население торопится разместить средства с хорошим фиксированным доходом до очередного снижения рыночных ставок. Средства с планово закрывающихся вкладов большинство клиентов также переразмещает на новые депозиты, дополнительный приток стимулируется сезонными акциями, – отмечает Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
По оценкам банка, с учетом июньского снижения ключевой ставки на 1,5 п.п. средняя доходность по депозитам и накопительным счетам на рынке достигнет летом уровня 6-8%, вернувшись к значениям начала года.
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