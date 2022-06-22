Производитель красок Tikkurila решил уйти из России

Федеральные новости 22.06.2022 22:06
0
22.06.2022 22:06
Сегодня, 22 июня, финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila сообщил об уходе из России.
Компания объявила о своем решении, выпустив официальный пресс-релиз.
- Мы продолжали продавать минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам. Мы также не продавали нашу продукцию, например, российским государственным предприятиям или авиационной промышленности. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход, - сообщает компания.
В России у компании было три производственных площадки, три учебных центра, десять складов, а также логистические центры. В структурах компании непосредственно в России трудились около тысячи человек.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Реклама
В суд Москвы «дочка» Google подала заявление о банкротстве17.06.2022 10:02
Федеральные новости 17.06.2022 10:02
Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумы15.06.2022 17:02
Федеральные новости 15.06.2022 17:02
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР15.06.2022 11:01
Федеральные новости 15.06.2022 11:01
В России могут запретить рекламу на иностранных языках10.06.2022 12:00
Федеральные новости 10.06.2022 12:00
В России хотят возродить общественно-полезный труд детей и молодежи03.06.2022 10:56
Федеральные новости 03.06.2022 10:56
В России запустили новый проект для помощи беженцам «Будем жить»31.05.2022 15:27
Федеральные новости 31.05.2022 15:27
Туроператоров, вывозивших россиян из Европы, поддержат рублем31.05.2022 11:31
Федеральные новости 31.05.2022 11:31
Убийцам, похитителям и насильникам запретят работать в такси24.05.2022 16:45
Федеральные новости 24.05.2022 16:45
Российским пенсионерам обещают выплатить по 10 тысяч, но не всем22.05.2022 12:38
Федеральные новости 22.05.2022 12:38
Госдуме предложили убрать возрастной предел для службы по контракту20.05.2022 13:53
Федеральные новости 20.05.2022 13:53
В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли закон о детском движении19.05.2022 11:37
Федеральные новости 19.05.2022 11:37
Лето нестрогого режима: РПН снял с детских лагерей ограничения по ковиду16.05.2022 13:08
Федеральные новости 16.05.2022 13:08
Губернаторы пяти российских регионов подали в отставку10.05.2022 15:25
Федеральные новости 10.05.2022 15:25
Банк России предупредил о замедлении платежных операций06.05.2022 10:19
Федеральные новости 06.05.2022 10:19
В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в России04.05.2022 14:05
Федеральные новости 04.05.2022 14:05