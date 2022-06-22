Производитель красок Tikkurila решил уйти из России





Сегодня, 22 июня, финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila сообщил об уходе из России.

Компания объявила о своем решении, выпустив официальный пресс-релиз.

- Мы продолжали продавать минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам. Мы также не продавали нашу продукцию, например, российским государственным предприятиям или авиационной промышленности. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход, - сообщает компания.

В России у компании было три производственных площадки, три учебных центра, десять складов, а также логистические центры. В структурах компании непосредственно в России трудились около тысячи человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»