За пьяную езду судимой волгоградке заменили условный срок колонией

Волгоградский областной суд усилил наказание ранее осужденной 28-летней жительнице поселка Самофаловка Городищенского района Светлане Молодоженовой за пьяную езду. Как сообщает ИА «Высота 102», гособвинение посчитало приговор Дзержинского райсуда Волгограда от 21 апреля 2022 года о назначении волгоградке условного наказания чрезмерно мягким.

— Государственный обвинитель представил доводы о чрезмерной мягкости приговора и необходимости усиления наказания, — пояснили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — 22 июня Волгоградский облсуд изменил приговор Дзержинского райсуда и назначил Молодоженовой наказание в виде реального срока — одного года и четырех месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев.

В суде установлено, что Молодоженова ранее дважды осуждена по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. 19 ноября 2020 года Городищенский райсуд Волгоградской области приговорил волгоградку к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 2 сентября 2020 года около 23.00 Светлана Молодоженова, будучи 27 июля 2020-го оштрафована по административному делу на 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, вновь села за руль иномарки Citroen C4. 3 сентября примерно в 00.30 нарушительницу на трассе Р-22 «Каспий» в границах Городищенского района остановил сотрудник ДПС. После процедуры медосвидетельствования у Молодоженовой установлено состояние алкогольного опьянения.

21 апреля 2021 года Дзержинский райсуд признал жительницу Самофаловки виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 264.1. УК РФ — управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления. Молодоженовой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

В суде установлено, что 5 декабря 2021 года около 23.30 Молодоженова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль собственного автомобиля, не имея прав. Автомобиль вновь остановили сотрудники ДПС.

Известно, что Светлана Молодоженова числилась старшим менеджером ООО «Купишуз». На спецучетах не состояла.

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