Происшествия

Двое работников фермы убили краснокнижного сайгака в Волгоградской области

Происшествия 20.06.2022 14:40
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20.06.2022 14:40



Возбуждено уголовное дело в отношении двоих работников фермы в Волгоградской области, которые убили сайгака, занесенного в Красную книгу РФ.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Следствием установлено, что убийство ценного животного произошло 21 апреля текущего года на территории хутора Куликов Палласовского района. Рабочие охраняли сельскохозяйственные поля и нашли сайгака, который запутался в ограждении из колючей проволоки.
Его тушу позже изъяли у рабочих сотрудники правоохранительных органов. Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.


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