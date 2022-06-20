Общество

Прокуратура через суд заставила связать 5 сел под Волгоградом с районным центром

Общество 20.06.2022 12:09
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20.06.2022 12:09


В Дубовском районе Волгоградской области суд рассмотрел иск прокуратуры о необходимости обеспечения транспортной доступности к пяти селам Дубовского района. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, в ходе проверки выяснилось, что в населенные пункты не ходит никакой общественный транспорт. 

– Установлено, что администрацией Дубовского района полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в границах муниципального района реализуются ненадлежащим образом, – сообщила представитель прокуратуры информагентству. – В результате села Давыдовка, Горный Балыклей, Песковатка, Петропавловка, Семеновка, Стрельноширокое и Пичуга отдельные не обеспечены транспортным обслуживанием.

В суде прокуратура Дубовского районе требовала признать незаконными бездействия районной администрации и возложить на чиновников обязанность по обеспечению перевозок между Дубовкой и указанными населенными пунктами.

– Решением Дубовского районного суда Волгоградской области иск прокуратуры полностью удовлетворен, – сообщает Оксана Черединина. – Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.

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