Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской области





В Волгоградской области травмы в дорожных авариях получили двое детей 10 и 15 лет.

Как сообщили в региональном главке МВД, ночью в Новониколаевском районе водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «ДАФ». В результате аварии пострадал 15-летний пассажир легковушки, его госпитализировали.

В Волгограде травмы от наезда машины получила 10-летняя девочка. ДТП произошло накануне днем в Ворошиловском районе напротив дома №19 по ул. Калинина.

По предварительной информации, 39-летняя водитель иномарки Kia совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном для этом месте. Девочку с травмами доставили в больницу.



