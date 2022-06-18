Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 18.06.2022 10:53
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18.06.2022 10:53
В Волгоградской области травмы в дорожных авариях получили двое детей 10 и 15 лет.
Как сообщили в региональном главке МВД, ночью в Новониколаевском районе водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «ДАФ». В результате аварии пострадал 15-летний пассажир легковушки, его госпитализировали.
В Волгограде травмы от наезда машины получила 10-летняя девочка. ДТП произошло накануне днем в Ворошиловском районе напротив дома №19 по ул. Калинина.
По предварительной информации, 39-летняя водитель иномарки Kia совершила наезд на ребенка, переходившего дорогу в неустановленном для этом месте. Девочку с травмами доставили в больницу.
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