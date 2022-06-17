В Волгограде некиношного Жеглова осудили за воровство

Расследования 17.06.2022 12:57
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17.06.2022 12:57
К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда с по фамилии Жеглов за кражу двух бутылок коньяка из сетевого магазина, сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде.
Судом установлено, что 31 января текущего года примерно в 22:10 гражданин Жеглов в гипермаркете «Магнит» взял с торговой витрины две бутылки коньяка марки «Старейшина». Припрятав алкоголь, он вышел из магазина не заплатив за товар, но спокойно уйти не успел - его попытались остановить сотрудники гипермаркета. Однако Жеглову удалось скрыться с украденным коньяком. Материальный ущерб оценивается в 653 рубля 02 копейки.
В судебном заседании Жеглов свою вину полностью признал. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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