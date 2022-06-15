Происшествия

«Кондукторы ничего не объясняют»: в Волгограде остановилось движение скоростных трамваев

Происшествия 15.06.2022 18:33
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15.06.2022 18:33


В Центральном районе Волгограда в среду, 15 июня, пассажиры СТ и троллейбусов по пути с работы были вынуждены пересаживаться на автобусы и маршрутки. Как сообщает ИА "Высота 102", несколько скоростных трамваем встали без движения в районе ВГАФК, еще один – возле "Волгоград Арены". 

– Кондукторы трамваев пассажирам ничего на месте объяснить не смогли, – сообщает корреспондент информагентства. – Людям предложили пересесть на троллейбусы, но и те, как выяснилось, далее депо сейчас не следуют. Разворачиваясь там, они направляются в сторону центра. 

Пассажиры общественного электротранспорта не исключают, что причиной остановки троллейбусов и трамваев мог стать сбой на сетях. Торопясь домой, волгоградцы выбирают автобусы и маршрутные такси. 

В администрации Волгограда информагентству сообщили, что причиной остановки транспорта стала неисправность одного из трамваев. 

– Приблизительно в 18.15 из-за технической неисправности в работе пантографа одного из трамваев, обслуживающих линию СТ, временно приостанавливалось движение трамвайных поездов на участке в Центральном районе. В настоящее время движение трамваев восстановлено в штатном режиме, – прокомментировали в мэрии. – Троллейбусное сообщение по всем маршрутам осуществляется в соответствии с расписанием.

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