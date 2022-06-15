В Волгограде по решению суда уволили с работы мать Прохора Шаляпина

В Волгограде мать известного российского исполнителя Прохора Шаляпина – Елену Колесникову – уволили из больницы №12, где она на протяжении многих лет работала сестрой-хозяйкой. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 15 июня, основанием для этого послужило решение Краснооктябрьского районного суда, перед которым Колесникова предстала 12 мая 2022 года.

Так, в частности, сообщает информагентство со ссылкой на суд, руководство больницы № 12 получило предписание о необходимости расторгнуть трудовой договор с Еленой Колесниковой. Женщина, напомним, согласно приговору, не может занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных больницах, на протяжении предстоящих трех лет.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информацию об увольнении матери Прохора Шаляпина с поста сестры-хозяйки подтвердили, подчеркнув, что руководство лечебного учреждения исполнило законные требования суда. Кадровые изменения в больнице были произведены сразу после получения исполнительного листа. При этом Елене Колесниковой предложили на выбор в учреждении несколько должностей, однако она от них отказалась.

– Сотруднику были предложены должности, не предусматривающие материальной или медицинской ответственности, такое продолжение трудовой деятельности не нарушало бы законное решение суда, – сообщили в облздраве в ответ на редакционный запрос «Высоты 102». – Поскольку, согласно должностной инструкции сестры-хозяйки общебольничного медперсонала, сотрудник несет ответственность за ведение учетно-отчетной документации, предусматривающей полномочия осуществления организационно-распорядительных функций, а также в связи с отказом сотрудника от предложенных должностей, составлен приказ о расторжении трудового договора с работником, кадровой службой учреждения составлен также акт отказа от ознакомления с приказом об увольнении сотрудника.

Неисполнение требований суда грозило руководству больницы №12 уголовной ответственностью по статье 315. Официально, сообщает ИА «Высота 102», Елена Колесникова является безработной с 15 июня.

Напомним, что Краснооктябрьский районный суд Волгограда 12 мая признал мать Прохора Шаляпина Елену Колесникову виновной в пяти эпизодах получения взяток, а также в четырех эпизодах служебного подлога. От наказания еще по трем эпизодам противоправных действий Колесникова освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По совокупности ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

Сразу после оглашения приговора, как ранее сообщало информагентство, Елена Колесникова в компании известного сына была замечена в столице. О желании уехать в Москву на отдых она заявляла и ходе суда.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области