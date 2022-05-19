Об увлекательном досуге жительницы Волгограда Елены Колесниковой, осужденной за взятки на минувшей неделе, в социальных сетях рассказал ее сын – известный исполнитель Прохор Шаляпин. Сразу после вынесения приговора в Краснооктябрьском райсуде города-героя бывшая сестра-хозяйка поликлиники, как выяснилось, отправилась в столицу.

– Сводил маму в Малый театр на спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" с моими любимыми Лилией Юдиной и Ириной Муравьевой в ролях. Мама в восторге. Островский на века, – написал Шаляпин, выложив несколько фото с счастливой Еленой Колесниковой.

Отметим, что еще в ходе финального заседания, не зная о решении судьи, бывшая сестра-хозяйка в ГУЗ «КБ №12», признанная виновной в получении пяти взяток, а также в четырех эпизодах служебного подлога, заявляла, что планирует ближайшие дни провести с сыном.

По версии следствия, напомним, Елена Колесникова за денежное вознаграждение проставляла рабочие часы в табеле выхода на работу лицам, осужденным к наказанию в виде обязательных работ. При этом указанными фактически отработка не осуществлялась, а Колесникова не информировала уголовно-исполнительную инспекцию о невыходе их на работу и допущенных нарушениях трудовой дисциплины.

Суд на матерью Прохора Шаляпина состоялся в Волгограде ровно неделю назад – 12 мая.

Ото: Прохор Шаляпин, VK.com