Сбер запускает «Зелёную цепочку поставок» — простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков
Экономика 15.06.2022 10:40 Новости компаний
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15.06.2022 10:40 Новости компаний
Сбер запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта. В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер объявил о запуске бесплатного сервиса ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить их с конкурентами.
Провести ESG-самодиагностику можно на сайте СберПро. Представителю компании необходимо указать её название, отрасль, объём годовой выручки и ИНН. Далее предлагается заполнить ESG-анкету из 36 вопросов, разделённых на три блока.
E—вопросы, касающиеся воздействия компании на окружающую средуи климат. В фокусе – соблюдение регуляторных норм, заинтересованность в низкоуглеродном развитии и снижении негативного воздействия на экологию.
S— вопросы в области социальных факторов, касающиеся качества отношений с персоналом, подрядчиками, контрагентами и т. д. К ним относятся безопасность труда, способность компании сохранять специалистов, соблюдение прав потребителей.
G—вопросы в области корпоративного управления, оценивающие бизнес-практики и внутренние процессы компании.
После заполнения анкеты нейронная сеть проанализирует и оценит степень зрелости ESG-практик в компаниив сравнении с релевантными игроками на рынке. Вместе с оценкой клиент получит персонализированные рекомендации по улучшению в каждой из ESG-областей, которые помогут повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность бизнеса.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«ESG-повестка в России начала формироваться всего пару лет назад, поэтому пока у нас определённый дефицит инструментовв этой области. Сбер, как один из инициаторов ESG-трансформации в стране, считает своей миссией расширение практик устойчивого развития на российском рынке и работает над созданием удобных сервисов для всех компаний. Уверен, что появление инструмента ESG-самодиагностики будет способствовать повышению общего уровня ESG-практик в России».
Ранее Сбер запустил ещё один новый ESG-продукт —«Зелёную цепочку поставок», инструмент, помогающий крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков на предмет соблюдения требований и принципов в области ESG.
Инструменты Сбера учитывают российскую специфику и дают рекомендации компаниям с учётом требований как национального законодательства, так и международных практик. Запуск этих сервисов — важный шаг, который позволит клиентам не только узнать свой текущий ESG-статус, но и выработать необходимые решения для управления ESG-рисками и повышения своей эффективности.
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