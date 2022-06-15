Телеком

Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»

Телеком 15.06.2022 10:28
0
15.06.2022 10:28


Премьера первых эпизодов остросюжетного сериала НТВ «Киллер» (16+) стартует 15 июня 2022 года в видеосервисах Wink и «Кинопоиск». Зрителей ждет захватывающая криминальная драма про убийцу, которому потеря памяти не дает выполнить заказ.

В главной роли — Александр Устюгов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Метод Михайлова». В новом проекте звезда боевиков появится перед зрителями в необычном для себя образе: его персонаж носит очки с толстыми линзами, густые усы и снимает стресс под звуки классической музыки. А главное, он — бывший полицейский, готовый преступить закон. 16 эпизодов сериала «Киллер» в деталях покажут историю этого превращения. На старте показа зрители смогут увидеть в подписке первые четыре серии, далее каждую среду будут выходить два новых эпизода.

Создатели сериала описывают его жанр как драматический боевик с элементами роуд-муви. Главный герой — киллер Иван — раньше служил в полиции. Опытный полицейский не раз оказывался в ситуации, где нужно было применять табельное оружие, и отлично знает цену ошибки. Когда в одной из операций погибает его напарник, Ивана обвиняют в смерти коллеги, и он попадает за решетку, где все шесть лет мечтает о возмездии. Выйдя на свободу, герой находит предателя.

Однако на этом опасная игра не заканчивается, и бывшего полицейского вынуждают взяться за заказное убийство. Сюжет совершает неожиданный поворот, когда после автокатастрофы киллер теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.

В сериале также снимались Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Карина Андоленко и Дмитрий Ульянов. Автор сценария и режиссер — Денис Карышев, который работал над сериалами «Каменская», «Квест» и «Дикий». Производством проекта занимались НТВ, TROMEDIA и SMART Production.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Телеком
14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.05.2022 10:43
Телеком 31.05.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.05.2022 13:21
Телеком 27.05.2022 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 12:13
Телеком 26.05.2022 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 10:23
Телеком 26.05.2022 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2022 09:20
Телеком 26.05.2022 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 16:00
Телеком 25.05.2022 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2022 12:40
Телеком 25.05.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:10
В Волгограде на даче в шалаше нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
16:37
Рядом случайно оказалась скорая: подробности о пострадавших на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
16:18
Волгоградские общественники формируют федеральные инициативы по улучшению качества школьного питанияСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимацииСмотреть фотографии
15:44
Это «Клево»!: незабываемый отдых на берегу Дона для всей семьиСмотреть фотографии
15:28
На мосту из Волгограда в Краснослободск Audi на скорости влетела под грузовикСмотреть фотографии
15:18
Сеть АЗС продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать большеСмотреть фотографии
13:39
Андрей Бочаров: БК-31 на набережной Волгограда откроют 17 июляСмотреть фотографии
13:18
Стали известны подробности о сбившем насмерть подростка волгоградцеСмотреть фотографии
 