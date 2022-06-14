







Сегодня, 14 июня руководитель территориального управления Росимущества Александр Хрипко подписал распоряжение о передаче более 30 га земли администрации Краснослободска Среднеахтубинского района для обеспечения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами бесплатными участками. Теперь дело за местными чиновниками. Они должны в кратчайшие сроки оформить участки в собственность многодетных.





Как рассказал ИА «Высота 102» Александр Хрипко, этому событию предшествовала серьезная работа, проведенная Росимуществом РФ, по изысканию возможности решить проблему многодетных, которая оказалась не по плечам местным чиновникам.





- Выделенной земли хватит не только тем семьям, которые стоят в очереди на получение участков, но и с «запасом» на будущих многодетных родителей, - пояснил Александр Владимирович. – Поэтому Росимущество не стало «резать» эту территорию, решив передать этот участок органам местного самоуправления целиком.





Напомним, с 2015 года в Краснослободске образовалась очередь из многодетных семей на получение бесплатных участков. Однако свободной земли у муниципалитета для этой категории граждан не было в силу специфического расположения города, который окружает территория природного парка и земли сельхозназначения. Но и каких-либо попыток для решения этой проблемы руководство городского поселения не предпринимало.











В защиту интересов многодетных семей выступила прокуратура Среднеахтубинского района, которая обратилась с иском в районный суд. Суд встал на сторону многодетных семей и принял решение об обязании администрации поселения сформировать и подготовить земельные участки для реализации их законного права. На момент вынесения решения суда в очереди стояли более 250 семей.





Новое руководство городского поселения обратилось в территориальное управление Росимущества с просьбой рассмотреть возможность передать муниципалитету земли федерального значения, которыми распоряжается ведомство.





В рамках своих полномочий в ведомстве занимались подготовкой участков, сформированных из бывших земель сельскохозяйственного назначения, для предстоящих аукционов. Они предназначались для комплексной застройки.







Однако, несмотря на то, что предоставление участков многодетным является обязанностью местных властей, в территориальном управлении федерального ведомства обратились с ходатайством к руководству Росимущества РФ о согласовании передачи сформированного участка для решения болезненной для этих семей проблемы.





В Росимуществе, понимая чувствительность ситуации, пошли навстречу местным властям и приняли решение передать сформированную для комплексной застройки землю многодетным семьям. Ситуацию взял под личный контроль глава Росимущества Вадим Яковенко.





- Несмотря на то, что главная задача нашего ведомства – с выгодой для федерального бюджета распоряжаться землей, способствовать комплексному развитию территорий, в Росимуществе не забывают и об установке президента помогать и поддерживать социально незащищенные слои населения, - подчеркнул Александр Хрипко. – Поэтому передача этих земель многодетным и семьям с детьми-инвалидами, которые годами не могли реализовать свое право на получение бесплатных участков, имеет в первую очередь социальную значимость.





Между тем, ранее власти Краснослободска заверяли, что помогут обустроиться на новом месте многодетным. Чиновники пообещали отсыпать дороги на месте нарезки участков, кроме того, эта категория населения имеет право на бесплатное подключение к газу, должен быть решен вопрос и с водоснабжением. В противном случае владельцы участков могут столкнуться с теми же проблемами, которые пришлось испытать льготным категориям населения в других муниципалитетах Волгоградской области, получившим участки в безлюдной местности, без каких-либо коммуникаций, дорог и инженерных сетей.





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