



В Росимуществе пошли навстречу многодетным семьям из Краснослободска, которые уже много лет не могут реализовать свое право на получение бесплатных земельных участков, решив вопрос о выделении земли для этой категории жителей. Сегодня в территориальном управлении прошло совещание по данной проблеме с участием руководителя ведомства Александра Хрипко, главы Краснослободска Николая Семилетова, представителей прокуратуры Среднеахтубинского района. На совещание пригласили и журналиста ИА «Высота 102», которое посвятило этой проблеме несколько публикаций.

Напомним, с 2015 года в Краснослободске образовалась очередь из многодетных семей на получение бесплатных участков. Однако свободной земли у муниципалитета для этой категории граждан не было в силу специфического расположения города, который окружает территория природного парка и земли сельхозназначения. Впрочем, выяснилось, что прежнее руководство городского округа практически не занималось решением данной проблемы. В защиту интересов многодетных семей выступила прокуратура Среднеахтубинского района, которая обратилась с иском в районный суд. Суд встал на сторону многодетных семей и принял решение об обязании администрации городского округа сформировать и подготовить земельные участки для реализации их законного права. Но свободной земли в городском округе по-прежнему не появилось. И тогда чиновники администрации городского округа обратили свой взор на земли федерального значения, которые имели удобное расположение и могли бы решить застарелую проблему. С соответствующим ходатайством о рассмотрении возможности предоставить такие участки администрация Краснослободска и обратилась в территориальное управление Росимущества. На что был получен ответ ведомства о намерении включить данные участки в хозяйственный оборот. Эта новость стала шоком для многодетных, которые теряли последнюю надежду на получение земли.

Между тем, как пояснил руководитель территориального управления Росимущества по Волгоградской области Александр Хрипко, ведомство не привлекалось к судебному процессу по иску прокуратуры к администрации Краснослободска и о существовании данной проблемы здесь узнали только после обращения руководства городского округа. При этом в территориальном управлении Росимущества, действительно, в рамках своих полномочий занимались подготовкой трех земельных участков, сформированных из бывших земель сельскохозяйственного назначения, для предстоящих аукционов. «Участки предназначались для комплексной застройки. Их реализация должна была не только пополнить федеральный бюджет, что входит в задачи нашего ведомства, но и поработать на развитие городского округа», – подчеркнул Александр Владимирович.

Однако, несмотря на то, что предоставление участков многодетным является обязанностью местных властей, в территориальном управлении федерального ведомства обратились с ходатайством к руководству Росимущества РФ о согласовании передачи одного из трех сформированных участков для решения чувствительной для этих семей проблемы. Территории из 32 гектаров хватит не только на то, чтобы обеспечить землей 241 многодетную семью, стоящую в очереди, но и оставить запас для будущих многодетных. Близкое расположение этого участка к городской инфраструктуре – больнице, школе, остановкам общественного транспорта – поможет будущим обладателям участкам не только почувствовать себя городскими жителями, но и освоить свои участки. «Главное – это помочь людям, которые оказались в такой ситуации. Удивляет только, что о существовании данной проблемы мы узнали только недавно и ранее с подобными просьбами в наше ведомство руководство администрации города не обращалось», - подчеркнул Александр Хрипко.

Этот жест доброй воли федералов позитивно восприняли присутствующие на заседании представители администрации Краснослободска и прокуратуры. Николай Семилетов заверил, что городские власти помогут обустроиться на новом месте многодетным. «Мы сможем отсыпать дорогу, многодетные имеют право на бесплатное подключение к газу, будет у них и возможность подвести воду», - пообещал он.

Но понятно, что средств в бюджетах муниципалитетах на освоение территории, где выделяют землю для многодетных, не всегда хватает. Свидетельством этому могут служить многочисленные проблемы с отсутствием инженерных коммуникаций и дорог, с которыми сталкивается эта категория населения региона при строительстве домов. В этом контексте пожелание Александра Хрипко постараться найти все-таки инвестора, который мог бы взять на себя возведение хотя бы какой-то инфраструктуры для будущего микрорайона, выглядело как нельзя кстати. «Не хотелось бы, чтобы эта территория выглядела как кишлак. Хотя мы понимаем, что у многодетных есть право распоряжаться выделенными участками, в частности, продавать их. Но те, кто решит остаться на этой земле, должны иметь право жить в комфорте, водить своих детей в новые современные детские сады, школы, больницы», - считает Александр Владимирович.

Между тем, в адрес руководства администрации Краснослободска прозвучало также предложение заняться ревизией участков на территории городского округа. Такая работа помогла властям Волгограда в свое время изыскать освободившуюся землю на территории областного центра.

После принятия ключевого решения о передаче федеральной земли многодетным семьям, проживающим в Краснослободске, сотрудникам администрации городского округа и территориального управления Росимущества по Волгоградской области предстоит заняться сопровождением этого процесса. В течение ближайшего времени участки будут переданы администрации Краснослободска. Уже от местных чиновников будет зависеть, когда их получат многодетные семьи.