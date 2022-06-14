В ЦБ увидели активность волгоградского бизнеса

Экономика 14.06.2022 10:58
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14.06.2022 10:58
Позитивную динамику в работе волгоградской промышленности и бизнеса отмечают эксперты ЦБ РФ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, в Волгоградской области кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год, по состоянию на 1 апреля текущего года, увеличился на 19,6% и составил более 167 млрд рублей. На позитивную динамику главным образом повлияло финансирование крупных предприятий – их доля в совокупном корпоративном портфеле на начало апреля 2022 года составила 65%.
Особую активность проявляют строительные организации. Эксперты отмечают, что поддержку данной отрасли в регионе оказало льготное ипотечное кредитование.
В 2,8 раза за год увеличился кредитный портфель компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом.
В первом квартале текущего года банки выдали компаниям и предпринимателям Волгоградской области кредитов на сумму 37,5 млрд рублей. Больше всего средств на поддержку бизнеса за январь-март 2022 года получили обрабатывающие производства – 9 млрд рублей.
- Промышленность в Волгоградской области развивается, мы видим это в частности по растущим объемам производства обрабатывающих предприятий. Кредит позволяет пополнить оборотные средства и дает возможности для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, – отметил руководитель Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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