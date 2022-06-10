Изнывающие от жары волгоградцы требуют включить фонтаны в центре города





В Волгограде после нескольких весьма свежих дней снова установилась жаркая погода. Многие горожане, надеясь спастись от зноя, приходят к фонтанам. Однако, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», даже в самом центре города, несмотря на недавнее поручение губернатора, не работают даже самые популярные. Те немногие, которые раньше других начали работу, успели сломаться.

Так, не функционирует сегодня фонтан возле ДК Профсоюзов на Современнике. Напомним, он был открыт еще в конце апреля на первом весеннем митинге. Чистившие бассейн 10 июня рабочие пояснили журналисту, что фонтан отключили из-за поломки. Дата возобновления работы не называется.

– Отключили давно, – говорит один из работников. – Вот сегодня его чистили. Когда включится, не можем сказать, но должны уже в ближайшее время.





В сквере Симбирцева вместо освежающей влаги волгоградцы и гости города натыкаются на совсем удручающий пейзаж. Некогда шикарный фонтан напротив областной библиотеки им. Горького наводит унынием облезшей краской на чаше и проржавевшими элементами внутри нее.





В ответ на запрос информагентства в администрации Волгограда заверили, что на фонтане в сквере Симбирцева уже завершаются работы по замене устаревшего оборудования.

– В настоящее время разрабатывается концепция благоустройства сквера им. Симбирцева, предусматривающая в том числе капитальное обновление гидротехнического сооружения, – пояснили в мэрии. – До старта работ по реконструкции текущее обслуживание фонтана осуществляет районная коммунальная служба. Сейчас на объекте завершаются работы по замене устаревшего оборудования, после чего он будет запущен в работу.

Однако на месте журналистами информагентства 10 июня не было замечено никаких следов присутствия рабочих.