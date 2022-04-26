Общество

«Za мир! Za Труд!»: профсоюзы Волгограда изменили первомайские речевки

Общество 26.04.2022 16:36
26.04.2022 16:36

В Волгограде сегодня, 26 апреля, представители профсоюзов вышли на первый весенний митинг. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на площади перед облсовпрофом, участвующих в спецоперации, собрались по меньшей мере 300 человек. При этом лозунги, с которыми на этот раз волгоградцы вышли на улицу, отличались от традиционным первомайских. Профсоюзы выступили в поддержку президента и российских военнослужащих.


Знакомое многим поколениям россиян "Мир! Труд! Май!" на транспарантах в этом году организаторы профсоюзного митинга видоизменили, на плакатах отчетливо читалось: «Za мир! Za Труд!» и «Zа мир без нацизма!». Такие же лозунги были нанесены и на три автомобиля, которые отправились в рамках всероссийской акции в пробег до Москвы.  


На других плакатах волгоградцев можно было видеть надписи «Za Родину! Za Мир!», а также «Донбасс - Россия». Объяснения новым лозунгам дал председатель областного профсоюза военнослужащих Сергей Близнюк. 

— В нашем профсоюзе есть различные воины. Начиная от Афганистана, Египта, Кубы. Они очень сильно переживают, но все они говорят о том, что президент принял очень правильное решение. Наша сила в правде. И мы победим! с такими словами Близнюк обратился к участникам митинга. 



1 мая профсоюзная автоколонна из трех машин прибудет в Москву, где волгоградские делегаты встретятся с участниками акции из других городов России. Вернутся волгоградцы домой 6 мая. Финиш автопробега состоится на Мамаевом кургане.


Напомним, что 1 мая в Волгограде состоится традиционное первомайское шествие. Представители профсоюзных организаций пройдут колонной от Дома Павлова до площади Павших Борцов, где затем состоится концерт. Старт колонны намечен на 9.30. 


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