Бочаров поручил чиновникам открыть фонтаны и пляжи в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области сегодня, 6 июня, оперативное совещание посвятил вопросам организации летнего оздоровительного отдыха, безопасности детей, а также работе инфраструктуры в муниципалитетах в условиях повышенных и экстремальных температур.

– На территории Волгоградской области установилась по-настоящему летняя — тёплая, а порой и жаркая — погода практически без дождей, что в значительной степени способствует росту привлекательности у жителей отдыха возле водных объектов, купания в водоёмах, причём как в подготовленных, так и неподготовленных местах, – сказал Андрей Бочаров. – Только за два месяца этого года число погибших на водных объектах уже составило 10 человек.

Кроме того, губернатор напомнил об опасности длительного нахождения на улице в жаркое время. Особенно это касается волгоградцев старшего возраста и граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По итогам оперативного совещания губернатор Андрей Бочаров поставил задачи:

— обеспечить контроль за деятельностью детских летних оздоровительных учреждений. Особое внимание – комплексной безопасности, в том числе организации отдыха детей на воде;

— завершить оборудование мест пляжного отдыха в каждом муниципалитете, в том числе в детских лагерях. Исключить случаи принятия в эксплуатацию объектов, не отвечающих таким требованиям;

— обеспечить полную безопасность отдыхающих на пляжах;

— совместно с МЧС организовать патрулирование акваторий в местах пляжного отдыха, а также объектов отдыха и оздоровления детей;

— привлекать к патрулированию чиновников, аварийно-спасательные формирования, полицию, общественников с целью выявления мест неорганизованного массового отдыха;

— организовать дополнительное информирование жителей через СМИ о правилах охраны жизни людей на водных объектах, правилах нахождения на жаре. В наиболее опасных местах на водоёмах организовать выставление средств наглядной агитации, предупреждающих об опасности;

— активизировать работу по организации пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;

— главам муниципальных образований: при наступлении стабильно высоких температур обеспечить работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков.