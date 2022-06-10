Волжанин пришел к брату и погиб, выпав из его квартиры

В городе Волжском Волгоградской области мужчина скончался в результате падения с высоты шестого этажа на улице Энгельса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, погибшему было 30 лет.

– Вызов к дому № 38 на улице Энгельса поступил накануне вечером. Тело мужчины было обнаружено под окнами девятиэтажного дома, – рассказал собеседник информагентства. – По сообщению родственников, он упал с высоты в ходе застолья. Спасти ему жизнь, к сожалению, не удалось. Травмы оказались смертельными.

По словам соседей, в четверг днем погибший приехал в дом № 38 на улице Энгельса в гости к своему брату. Перед тем, как произошла трагедия, между родственниками вспыхнул конфликт. Волжане находились в состоянии опьянения.

По предварительным данным, мужчина выпал с балкона.