В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляске









В Новоаннинском районном суде Волгоградской области начался процесс по обвинению 35-летнего жителя Алексеевского района в причинении смерти по неосторожности своей новорожденной дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.





Трагедия произошла 24 ноября прошлого года. Мужчина покормил молочной смесью «Малютка» свою новорожденную дочь и уложил её на спину в коляску, не проконтролировав процессы срыгивания после приема пищи и не подержав малышку вертикально.





Мамы рядом с ребенком не было. После тяжелых родов она проходила реабилитацию и лечение в одной из больниц Волгограда. Все заботы о новорожденной легли на плечи ее отца и малолетнего братика.