«Здесь еще гореть и гореть»: фотограф снял заброшенную военчасть в Волгограде, где случился пожар

В Волгограде 7 июня в районе госпиталя Минобороны РФ произошел пожар, который заметили жители как минимум трех районов. Огромный столб черного дыма поднялся на высоту нескольких метров. Сегодня на месте пожара побывал фотограф ИА «Высота 102».





Напомним, что по сведениям Межрегионального управления Росприроднадзора, всполошивший значительную часть Волгограда пожар произошел на производственной территории военного городка № 11 войсковой части № 34605. Доступ на этот объект, расположенный едва ли ни в самом центре города, абсолютно свободный. По сути на площадке, за которую отвечает Волгоградский военный гарнизон, может оказаться кто угодно. Так, в сущности, и происходит.









– Очевидно, что площадка используется волгоградцами как несанкционированная свалка уже не первый год, – описывает увиденное фотограф информагентства. – Строительный и бытовой мусор, руины зданий и колючая проволока соседствуют здесь с сотнями отработанные автопокрышек. Судя по всему, 7 июня горела загорелась и вызвала переполох лишь незначительная часть шин. Кто их сюда свозит? Остается гадать. Но проехав по округе, можно насчитать поблизости штук пять автомастерских.





В случае сильного ветра и жаркой погоды на территории, принадлежащей войсковой части, может случаться куда более крупный пожар.

– Кроме сотен покрышек, повсюду растет по пояс трава. Пару месяцев - она высохнет и вмиг загорится, – уверен фотограф.

В ближайшее время, сообщали накануне в управлении Росприроднадзора, материалы, собранные инспекторами во время экстренного выезда 7 июня, будут переданы в Военную прокуратуру Волгоградского гарнизона.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией. Мы направили запрос военным прокурорам с просьбой дать ей оценку.



















