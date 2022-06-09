Общество

Расстрелявший подростков из ружья волгоградец отделался условным сроком

Общество 09.06.2022 19:04
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09.06.2022 19:04


В Волгограде сегодня, 9 июня, состоялось оглашение приговора по делу о стрельбе в подростков Краснооктябрьском районе 6 октября 2021 года.  53-летнему местному жителю Вадиму Белозерову назначено условное наказание. 

Напомним, что нападение на 14-летних подростков было совершено волгоградцем  в частном секторе. Причиной конфликта послужило, согласно собранным следователями материалам, слишком громкое, по мнению мужчины, поведение детей. 

– 6 октября 2021 года 53-летний Белозеров, недовольный тем, что двое подростков громко разговаривают на улице рядом с его домовладением, вышел из дома и нанес одному из них удар кулаком лицо, – сообщается в уголовном деле. – Подростки высказали свое возмущение, после чего мужчина вернулся в дом и вышел на улицу уже с ружьем. 

Юные участники конфликта, испугавшись, попытались убежать. В этот момент им навстречу шли двое сверстников. 

– Белозеров произвел не меньше двух выстрелов из ружья в сторону убегавших, при этом ранив находящегося рядом подростка в голень, бедро и стопу, – установило следствие. – После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся.

Раненному из ружья подростку была оказана медицинская помощь. 

– Приговором Краснооктябрьского районного суда Белозеров признан виновным в хулиганстве и побоях, – сообщила ИА "Высота 102" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. –  По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Столь мягкое наказание, уточняют в суде, объясняется тем, что подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим. 

– Потерпевшие, в свою очередь, заявили судье, что претензий к подсудимому не имеют, – сообщает Екатерина Вальковская. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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