Расстрелявший подростков из ружья волгоградец отделался условным сроком

В Волгограде сегодня, 9 июня, состоялось оглашение приговора по делу о стрельбе в подростков Краснооктябрьском районе 6 октября 2021 года. 53-летнему местному жителю Вадиму Белозерову назначено условное наказание.

Напомним, что нападение на 14-летних подростков было совершено волгоградцем в частном секторе. Причиной конфликта послужило, согласно собранным следователями материалам, слишком громкое, по мнению мужчины, поведение детей.

– 6 октября 2021 года 53-летний Белозеров, недовольный тем, что двое подростков громко разговаривают на улице рядом с его домовладением, вышел из дома и нанес одному из них удар кулаком лицо, – сообщается в уголовном деле. – Подростки высказали свое возмущение, после чего мужчина вернулся в дом и вышел на улицу уже с ружьем.

Юные участники конфликта, испугавшись, попытались убежать. В этот момент им навстречу шли двое сверстников.

– Белозеров произвел не меньше двух выстрелов из ружья в сторону убегавших, при этом ранив находящегося рядом подростка в голень, бедро и стопу, – установило следствие. – После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся.

Раненному из ружья подростку была оказана медицинская помощь.

– Приговором Краснооктябрьского районного суда Белозеров признан виновным в хулиганстве и побоях, – сообщила ИА "Высота 102" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Столь мягкое наказание, уточняют в суде, объясняется тем, что подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

– Потерпевшие, в свою очередь, заявили судье, что претензий к подсудимому не имеют, – сообщает Екатерина Вальковская.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.