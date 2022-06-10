



Представители «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» посетили завод и торговый дом «Группы ПОЛИПЛАСТИК», расположенные в г. Волжском Волгоградской области. Представители завода продемонстрировали работу производственных линий.

– Мы активно используем отечественные технологии и строительные материалы в своей работе. В частности, в рамках догазификации мы сотрудничаем с компанией «ПОЛИПЛАСТИК Поволжье», которая поставляет нам полиэтиленовые газопроводы для строительства сетей, – отметила заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Елизавета Бодрова.

Всего за прошедший 2021 год для строительства газораспределительных сетей в Волгоградской области поставлено более 137 км газопроводных труб.





Предприятие «Группы ПОЛИПЛАСТИК» в г. Волжском специализируется на изготовлении полиэтиленовых труб для водоснабжения, канализации и газораспределения диаметром до 630 мм. На предприятии непрерывно работают 5 производственных линий совокупной мощностью 20 000 тонн в год. Вся продукция завода производятся исключительно из отечественного сертифицированного полимерного сырья.