Экономика 10.06.2022 08:28
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10.06.2022 08:28
Представители «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» посетили завод и торговый дом «Группы ПОЛИПЛАСТИК», расположенные в г. Волжском Волгоградской области. Представители завода продемонстрировали работу производственных линий.
– Мы активно используем отечественные технологии и строительные материалы в своей работе. В частности, в рамках догазификации мы сотрудничаем с компанией «ПОЛИПЛАСТИК Поволжье», которая поставляет нам полиэтиленовые газопроводы для строительства сетей, – отметила заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Елизавета Бодрова.
Всего за прошедший 2021 год для строительства газораспределительных сетей в Волгоградской области поставлено более 137 км газопроводных труб.
Предприятие «Группы ПОЛИПЛАСТИК» в г. Волжском специализируется на изготовлении полиэтиленовых труб для водоснабжения, канализации и газораспределения диаметром до 630 мм. На предприятии непрерывно работают 5 производственных линий совокупной мощностью 20 000 тонн в год. Вся продукция завода производятся исключительно из отечественного сертифицированного полимерного сырья.
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