Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%

Телеком 09.06.2022 12:29
0
09.06.2022 12:29
С началом дачного сезона многие жители Волгоградской области отправляются за город или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.
По информации пресс-службы билайн, оператор предоставляет новым абонентам 70%-ную скидку на абонентскую плату в течение 3-х месяцев на тарифе «Интернет LIVE» для роутера или USB-модема.
Через роутер можно «делиться» интернетом сразу с несколькими устройствами – смартфоном, ноутбуком, планшетом и др. Это важно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций удобнее использовать Wi-Fi роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона, потому что у него могут быть ограничения по количеству одновременно подключенных гаджетов. Кроме того, во время звонка мобильный интернет отключается.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. После 3-х месяцев скидка отключится, и абонентская оплата будет производиться в обычном размере. Подключиться к акции можно с 31.05.2022 по 31.08.2022. Подробности предложения на сайте.
– В Волгоградской области билайн строит базовые станции и в городах, и в небольших населенных пунктах, включая дачные товарищества. Мы улучшили качество сервисов, в 2 раза ускорили мобильный интернет и делаем все, чтобы абоненты чувствовали себя одинаково комфортно в любой точке области. Это значит, абоненты билайн могут взять с собой wi-fi роутер билайн и раздавать интернет на привычных скоростях на любые устройства, – рассказал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов.
В 2022 году в Волгоградской области билайн увеличил покрытие сети на территории 7 дачных массивов и 7 загородных поселков, расположенных недалеко от Волгограда и Волжского. Связь улучшена для жителей поселков Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба и хутора Лебяжья поляна. Также билайн инвестировал в строительство новых базовых станций в Латошинском дачном массиве, ПСО «Победа» (Дзержинский район), СНТ «Заря» (Заволжье), «Факел» на Варваровском водохранилище, СНТ «Химик» (Светлоярский район), «Энергетик» (Калачевский район), «Волга» (Пичуга).
*За вычетом 1 дня
Реклама
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьи01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Видеосервис Wink 1 июня представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16
К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»31.05.2022 10:43
Телеком 31.05.2022 10:43
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»27.05.2022 13:21
Телеком 27.05.2022 13:21
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53
ЕГЭ будут контролировать свыше 131 тысячи видеокамер «Ростелекома»26.05.2022 12:13
Телеком 26.05.2022 12:13
«Умный домофон»: цифровой сервис приходит на защиту имущества волгоградцев26.05.2022 10:23
Телеком 26.05.2022 10:23
Жители Краснооктябрьского района — самые бережливые в Волгограде26.05.2022 09:20
Телеком 26.05.2022 09:20
Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера25.05.2022 16:00
Телеком 25.05.2022 16:00
Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»25.05.2022 12:40
Телеком 25.05.2022 12:40
Билайн запустил новую игру «Карта сокровищ»24.05.2022 18:28
Телеком 24.05.2022 18:28
Владельцы современных смартфонов с поддержкой 4G пользуются интернетом в 10 раз больше23.05.2022 18:03
Телеком 23.05.2022 18:03
В «Сириусе» провели образовательный интенсив по защите банковской инфраструктуры23.05.2022 12:37
Телеком 23.05.2022 12:37
«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров23.05.2022 10:33
Телеком 23.05.2022 10:33