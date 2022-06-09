Телеком

Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%

Телеком 09.06.2022 12:29
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09.06.2022 12:29


С началом дачного сезона многие жители Волгоградской области отправляются за город или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.
По информации пресс-службы билайн, оператор предоставляет новым абонентам 70%-ную скидку на абонентскую плату в течение 3-х месяцев на тарифе «Интернет LIVE» для роутера или USB-модема.
Через роутер можно «делиться» интернетом сразу с несколькими устройствами – смартфоном, ноутбуком, планшетом и др. Это важно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций удобнее использовать Wi-Fi роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона, потому что у него могут быть ограничения по количеству одновременно подключенных гаджетов. Кроме того, во время звонка мобильный интернет отключается.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. После 3-х месяцев скидка отключится, и абонентская оплата будет производиться в обычном размере. Подключиться к акции можно с 31.05.2022 по 31.08.2022. Подробности предложения на сайте.
В Волгоградской области билайн строит базовые станции и в городах, и в небольших населенных пунктах, включая дачные товарищества. Мы улучшили качество сервисов, в 2 раза ускорили мобильный интернет и делаем все, чтобы абоненты чувствовали себя одинаково комфортно в любой точке области. Это значит, абоненты билайн могут взять с собой wi-fi роутер билайн и раздавать интернет на привычных скоростях на любые устройства, – рассказал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов.   
В 2022 году в Волгоградской области билайн увеличил покрытие сети на территории 7 дачных массивов и 7 загородных поселков, расположенных недалеко от Волгограда и Волжского. Связь улучшена  для жителей поселков Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба и хутора Лебяжья поляна. Также билайн инвестировал в строительство новых базовых станций в Латошинском дачном массиве, ПСО «Победа» (Дзержинский район), СНТ «Заря» (Заволжье), «Факел» на Варваровском водохранилище, СНТ «Химик» (Светлоярский район), «Энергетик» (Калачевский район), «Волга» (Пичуга).
*За вычетом 1 дня

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