На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиков

В городе Волжском на территории филиала Волжские МЭС генеральный директор АО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко открыл ежегодные корпоративные соревнования оперативного персонала. По его словам, соревновательный дух лучше всего способствует развитию потенциала сотрудников, повышению мастерства и обмену опытом.





– Мы уделяем серьёзное внимание повышению квалификации, – подчеркнул генеральный директор. – На предприятии действует соответствующая программа для всех категорий специалистов.





В конкурсе участвовали 8 команд, каждая из которых представляла свой филиал. На первом этапе энергетики демонстрировали знания правил, инструкций и норм безопасности. На втором устраняли условную аварию. Судьи оценивали оперативность действий бригад и их слаженность, особое внимание – соблюдению техники безопасности. На третьем участники команд выполняли замену предохранителей всех фаз высоковольтной линии и проверяли состояние силового трансформатора. Наиболее интересным оказался четвертый этап, на котором в ситуациях, максимально приближенных к реальным, проводилась замена линии электропередачи к жилым зданиям. Бригадам необходимо было оценить состояние опоры и обеспечить безопасный периметр. Затем на высоте осуществлялось подключение объекта. Важна любая деталь: от своевременной вывески таблички с предупреждением, уведомления диспетчера до правильного использования страховки.





Всё это время за бригадами наблюдали студенты электротехнического факультета филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском.

– Для нас это хорошая возможность понять, чем придётся заниматься и каким вопросам необходимо уделить больше внимания, – поделился третьекурсник Денис Наводченко.





– Соревнования оперативного персонала – это хорошая традиция, где можно не только проявить себя, но отработать навыки быстрого реагирования и командной работы. А для будущих специалистов это хорошая возможность познакомиться с особенностями и ключевыми навыками профессии, а также увидеть на практике методы по решению конкретных задач, – уверен главный инженер АО «ВОЭ» Сергей Зубенко.

Мероприятие проходило в течение всего дня. Первое место по итогам испытаний присудили команде филиала Волжские МЭС, на втором – филиал Камышинские МЭС, а третьем –филиал Пригородные МЭС. Команде-победителю в торжественной обстановке по итогам дня вручили переходящий кубок.







В АО «Волгоградоблэлектро» много лет действует комплексная кадровая политика, которая направлена одновременно на развитие потенциала работников и популяризацию профессии энергетика, воспитание активных и целеустремленных молодых кадров. Ежегодные корпоративные соревнования, целевое обучение, реализация программ дуального образования позволяют поддерживать профессиональные компетенции работников на высоком уровне для обеспечения устойчивого функционирования системы электроснабжения в современных условиях.