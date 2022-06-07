Общество

На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиков

Общество 07.06.2022 16:50
0
07.06.2022 16:50


В городе Волжском на территории филиала Волжские МЭС генеральный директор АО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко открыл ежегодные корпоративные соревнования оперативного персонала. По его словам, соревновательный дух лучше всего способствует развитию потенциала сотрудников, повышению мастерства и обмену опытом.


– Мы уделяем серьёзное внимание повышению квалификации, – подчеркнул генеральный директор. – На предприятии действует соответствующая программа для всех категорий специалистов.


В конкурсе участвовали 8 команд, каждая из которых представляла свой филиал. На первом этапе энергетики демонстрировали знания правил, инструкций и норм безопасности. На втором устраняли условную аварию.  Судьи оценивали оперативность действий бригад и их слаженность, особое внимание – соблюдению техники безопасности. На третьем участники команд выполняли замену предохранителей всех фаз высоковольтной линии и проверяли состояние силового трансформатора. Наиболее интересным оказался четвертый этап, на котором в ситуациях, максимально приближенных к реальным, проводилась замена линии электропередачи к жилым зданиям. Бригадам необходимо было оценить состояние опоры и обеспечить безопасный периметр. Затем на высоте осуществлялось подключение объекта. Важна любая деталь: от своевременной вывески таблички с предупреждением, уведомления диспетчера до правильного использования страховки.


Всё это время за бригадами наблюдали студенты электротехнического факультета филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском.

– Для нас это хорошая возможность понять, чем придётся заниматься и каким вопросам необходимо уделить больше внимания, – поделился третьекурсник Денис Наводченко.


– Соревнования оперативного персонала – это хорошая традиция, где можно не только проявить себя, но отработать навыки быстрого реагирования и командной работы. А для будущих специалистов это хорошая возможность познакомиться с особенностями и ключевыми навыками профессии, а также увидеть на практике методы по решению конкретных задач, – уверен главный инженер АО «ВОЭ» Сергей Зубенко.
 Мероприятие проходило в течение всего дня. Первое место по итогам испытаний присудили команде филиала Волжские МЭС, на втором – филиал Камышинские МЭС, а третьем –филиал Пригородные МЭС. Команде-победителю в торжественной обстановке по итогам дня вручили переходящий кубок.


В АО «Волгоградоблэлектро» много лет действует комплексная кадровая политика, которая направлена одновременно на развитие потенциала работников и популяризацию профессии энергетика, воспитание активных и целеустремленных молодых кадров. Ежегодные корпоративные соревнования, целевое обучение, реализация программ дуального образования позволяют поддерживать профессиональные компетенции работников на высоком уровне для обеспечения устойчивого функционирования системы электроснабжения в современных условиях.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
07.06.2022 18:14
Общество 07.06.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:49
Общество 07.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:06
Общество 07.06.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 15:51
Общество 07.06.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 15:24
Общество 07.06.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 13:56
Общество 07.06.2022 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2022 13:51
Общество 07.06.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 13:01
Общество 07.06.2022 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 11:40
Общество 07.06.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 11:37
Общество 07.06.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 22:58
Общество 06.06.2022 22:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 20:12
Общество 06.06.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 19:32
Общество 06.06.2022 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 19:10
Общество 06.06.2022 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2022 17:43
Общество 06.06.2022 17:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:33
Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу РаздольнуюСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:10
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасностиСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасенияСмотреть фотографии
16:50
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиковСмотреть фотографии
16:49
Президент наградил медалью «За отвагу» восемь бойцов волгоградского ОМОНаСмотреть фотографии
16:25
Водитель на ВАЗе «вспахал» разделительную полосу проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
16:06
Обход посёлка Горьковский в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографии
15:51
Суд взыскал с жены депутата Госдумы Гимбатова 800 тысяч рублей долгаСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме заговорили о новом образовании в России, основанном на старой школеСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области гуляют три вирусаСмотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом водителя молоковоза осудят за страшное ДТП с двумя детьмиСмотреть фотографии
13:56
Концессии водо- и теплоснабжения обсудили актуальные вопросы с жителями Волгограда онлайнСмотреть фотографии
13:51
Организаторы отменили фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде 2 июляСмотреть фотографии
13:50
РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производстваСмотреть фотографии
13:02
«Экономика – в приоритете»: в бюджете Волгоградской области не хватит денег на сирот и льготниковСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде ордена Мужества вручили семьям семи погибших в ДНР военнослужащихСмотреть фотографии
12:18
Никудышная женщина обиделась на сожителя и попыталась его убить под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
Обвиняемых по делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда отпустили домойСмотреть фотографии
11:40
Через Волгоград запускают двухэтажный поезд до моряСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде к сентябрю откроют обход поселка ГорьковскийСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области вырос спрос на рабочихСмотреть фотографии
09:19
СК возбудил дело после смерти 4-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:30
Житель Волгоградской области пытался устроиться в полицию с поддельным дипломомСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом при пожаре погиб 4-летний ребенокСмотреть фотографии
22:58
7 июня энергетики обесточат дома в 7 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 