Общество

Волгоградский аэропорт оставят транзитным до Дня России

Общество 04.06.2022 13:34
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04.06.2022 13:34


Введенный в конце февраля запрет на полеты в аэропорты России снова продлен. Как сообщает ИА «Высота 102», временные ограничения будут действовать до 12 июня. 

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03.45 (мск), —говорится в официальном заявлении Росавиации. 

По-прежнему закрыто небо в терминалах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через воздушные «ворота» Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все остальные аэропорты РФ функционируют в штатном режиме. 

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