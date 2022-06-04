На трассе под Волгоградом двое мужчин погибли в сгоревшей машине

В Камышинском районе Волгоградской области произошло ночное ДТП с участием двух автомобилей с последующим возгоранием. Сообщается о двоих погибших. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел 3 июня.

— По предварительной информации, 47–летний водитель за рулем управляя автомашины LADA Granta двигался по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград со стороны Саратова в направлении Камышина, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. —На 457 километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем UAZ Patriot под управлением 53-летнего водителя. В результате аварии UAZ выехал на левую обочину с наездом на металлическое заграждение, опрокинулся в кювет и загорелся.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии 53-летний водитель и 49-летний пассажир автомобиля UAZ Patriot получили травмы несовместимые с жизнью.