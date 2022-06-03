Сотрудники администрации не торопятся выполнять требование ГУ МЧС России по Волгоградской области об уборке отходов и сухих веток, создающих угрозу пожара, на улице Хользунова. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 мая, когда в городе уже стояла жара, состояние улицы проверили инспекторы Облкомприроды. По итогам выездной проверки контролеры насчитали в общей сложности 55 кубометров отходов. Результаты инспекции накануне были предоставлены редакции «Высоты 102».





Поводом для проверки комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области послужила публикация ИА «Высота 102», вышедшая 22 апреля. В статье «Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку» сообщалось о скоплении бытового и прочего мусора на площадках ООО «Ситиматик-Волгоград». Жители улицы Хользунова уверены, что из-за сухих веток и мусора в любой момент здесь могут разгореться пожары.

Спустя почти месяц – 19 мая – в адрес редакции информагентства поступило письмо из регионального ГУ МЧС России по Волгоградской области, в котором сообщалось об итогах проверки. Подтвердив риск возгораний, инспекторы направили предписания в мэрию Волгограда.

– По результатам проведенной внеплановой выездной проверки был составлен акт. В адрес администрации Волгограда было направлено предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, – сообщали в ведомстве.

Срок, до которого улица Хользунова должна избавиться от отходов и сухих веток, был определен МЧС до 1 июля. 30 мая на улице побывали инспекторы облкомприроды. Как выяснили они, мусор продолжает скапливаться рядом с домами.

– 30 мая был проведен осмотр территории улицы Хользунова в Краснооктябрьском районе с целью пресечения нарушений требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также проверки доводов, указанных в публикации. В ходе мероприятия 30 мая установлено, что вблизи дома № 104 предназначенный для накопления ТКО бункер заполнен, на прилегающей территории выявлено место несанкционированного размещения отходов – обрезь веток деревьев, пленка, автомобильные шины. Общий объем отходов в данном месте составляет ориентировочно 10 кубометров, – говорится в ответе комитета за подписью временного главы ведомства Сергея Водолагина.

Подобная картина, сообщают инспекторы, зафиксирована еще на четырех площадках по улице Хользунова. Вот только в районе дома № 126 скопилось уже порядка 40 «кубов» мусора на разных площадках. Еще 15 кубометров – в районе дома № 168.

– Вышеуказанные факты являются нарушением требований ст. 51 ФЗ "Об охране окружающей среды", – заявляет господин Водолагин. – Материалы выездного мероприятия, а именно акт рассмотрения обращения с выездом на место, с приложением фотоматериалов, комитет направляет в адрес администрации Волгограда для принятия мер по уборке и проведения работ по благоустройству.

На уборку, согласно предписанию МЧС, у муниципальных коммунальных служб остается меньше месяца. Тем временем в Волгограде продолжает действовать противопожарный режим. Буквально 30 мая глава региона Андрей Бочаров призвал глав муниципалитетов навести порядок на улицах. Уборка сухих веток и мусора – одна из ключевых задач, обозначенных губернатором.