Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку»





Жители домов, расположенных в частном секторе Волгограда, вынуждены обращаться за помощью к журналистам, чтобы привлечь к своей проблеме внимание чиновников и коммунальных служб. С наступлением весны владельцы участков проводят санитарную обрезку деревьев, но сухие ветки вывозить никто не спешит. Как результат - дома, распложенные в частнике, рискуют выгореть от малейшей искры.

Настоящие дебри сегодня, например, можно наблюдать неподалеку от Вишневой балки в Краснооктябрьском районе. За кучами сухих веток — местами в человеческий рост — на улице Хользунова ютятся небольшие домики пенсионеров.





— Мусор у нас вывозится плохо. Сейчас весна — горы с сухими ветками растут, как грибы после дождя, — рассказывает корреспонденту "Высоты 102" местная жительница Нина Александровна. — Похоже, что они будут лежать, пока детвора не подожжет их и пожар не случится. Хорошо, что хоть камыш заблаговременно приехали и порубили.





По словам пенсионерки, весенние пожары для жителей частного сектора на севере Волгограда за последние годы стали обычным делом.

— Бытовой мусор тоже редко вывозят. Голодные собаки с щенками растаскивают пакеты по всему поселку, уже замучалась их собирать по всему двору,— сетует горожанка. — Так еще к нам повадились каждый день приезжать КАМАЗы со строительным мусором. Возле дороги они ничего не сгружают, конечно, но скидывают мусор куда-то ниже Вишневой балки.





Жители частного сектора просят администрацию Волгограда обратить внимание на их проблему и вспомнить о необходимости уборки с улиц бытового и крупногабаритного мусора. Не отказались бы здесь и от визита регоператора "Ситиматик-Волгоград".

— Хотелось бы, чтобы чаще вывозили, чем раз в полгода, — не без иронии говорит Нина Александровна. — А то платим каждый месяц, а результата нет. Приходится не только самим сжигать весь сухостой на участке, но и собирать раскиданный мусор по всей улице, который уже с неделю стоит и ждет, когда же за ним приедут.

Волгоградцы, кроме прочего, надеются на внимание со стороны МЧС, регулярно напоминающего в СМИ о правилах соблюдения мер безопасности.