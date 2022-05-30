Бочаров предупредил волгоградцев о летних испытаниях

Утреннее оперативное совещание в понедельник, 30 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил предстоящему летнему периоду. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в ходе заседания глава региона напомнил об основных опасностях жаркого периода и озвучил ряд поручений
– На территории Волгоградской области устанавливается традиционная для этого времени года сухая жаркая погода. К сожалению, мы с вами хорошо знаем, что ситуация в летний период осложняется сильными порывистыми ветрами, которые при возникновении пожаров серьёзно ухудшают ситуацию и делают её более опасной, – сказал Андрей Бочаров.
По сведениям синоптиков, предстоящее лето ничем особенно не будет отличаться от сезонов прошлых лет. Жара и ветер снова ожидаются в регионе, приводя к природным пожарам.
В связи с этим Андрей Бочаров озвучил следующие задачи:
- продолжить мониторинг пожароопасной обстановки,
- завершить уборку территорий мусора и сухой растительности, провести опашку земель и окос растительности вокруг населенных пунктов и вдоль дорог, особое внимание уделить контролируемому отжигу сухой растительности;
- активизировать рейды по контролю за соблюдением основных и дополнительных правил пожарной безопасности, отдельное внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворы, приусадебные участки, садовые и дачные товарищества, частные дома, а также на наличие в них пожарных емкостей и источников водообеспечения,
- увеличить количество патрульных групп лесничеств,
- привести в порядок действующие и создать новые минерализованные полосы в лесных массивах и на территории природных парков; держать на постоянном контроле функционирование дорог для проезда спецтехники;
- продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями, с участием контрольно-надзорных органов, с целью обеспечения пожарной безопасности объектов электроэнергетики, газового и коммунального хозяйства;
- усилить разъяснительную работу с населением по соблюдению основных и дополнительных правил пожарной безопасности;
- довести до 100% (сейчас 95%) прикрытия территории Волгоградской области от огня к началу 2023 года, а также работу по дооснащению областной противопожарной службы и сельских поселений спецтехникой;
- организовать в срок до 1 июля текущего года проведение областного учебно-практического сбора по оценке готовности всех сил и средств к предупреждению и ликвидации пожаров и возгораний;
- представить предложения по принятию дополнительных мер и режимов пожарной безопасности в соответствии с объективно складывающимися погодными условиями.