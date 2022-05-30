Бочаров предупредил волгоградцев о летних испытаниях

Утреннее оперативное совещание в понедельник, 30 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил предстоящему летнему периоду. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в ходе заседания глава региона напомнил об основных опасностях жаркого периода и озвучил ряд поручений

– На территории Волгоградской области устанавливается традиционная для этого времени года сухая жаркая погода. К сожалению, мы с вами хорошо знаем, что ситуация в летний период осложняется сильными порывистыми ветрами, которые при возникновении пожаров серьёзно ухудшают ситуацию и делают её более опасной, – сказал Андрей Бочаров.

По сведениям синоптиков, предстоящее лето ничем особенно не будет отличаться от сезонов прошлых лет. Жара и ветер снова ожидаются в регионе, приводя к природным пожарам.

В связи с этим Андрей Бочаров озвучил следующие задачи: