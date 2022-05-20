



Городскую администрацию после публикации информагентства «Высота 102» обязали убрать горы мусора и сухих веток в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в ходе выездной проверки напротив домов №126 и 168 по улице Хользунова инспекторами было выявлено несколько свалок, создающих риск возгорания в частном секторе.

– По результатам проведенной внеплановой выездной проверки был оставлен акт. В адрес администрации Волгограда было направлено предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности с установленным сроком исполнения до 1 июля 2022 года, – пояснили в ведомстве.

Помимо этого, за допущенные нарушения требований пожарной безопасности в отношении администрации Волгограда возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Напомним, ранее жители домов частного сектора в Краснооктябрьском районе города обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на пожароопасные свалки с сухими ветками, которые месяцами не вывозились коммунальными службами. В связи с этим жители частных домовладений постоянно живут в страхе из-за высокой пожароопасной обстановки близ их участков.

