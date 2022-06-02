Экономика

Банк «Открытие» улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров

Экономика 02.06.2022 18:31 Реклама
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02.06.2022 18:31 Реклама


Банк «Открытие» изменил условия начисления процентов на остаток по дебетовым и зарплатным картам Opencard «Мир» для пенсионеров с пенсионными зачислениями. Увеличены процентные ставки и пороговые значения для начисления процентов на минимальный остаток на счете.
По новым условиям клиенты будут получать до 5% годовых, ранее ставка составляла 4%. Максимальный порог начисления увеличен с 20 тысяч до 200 тысяч рублей.  
Первую выплату процентов по обновленным условиям клиенты получат уже 30 июня. 
Пенсионерам, получающим пенсионные зачисления на дебетовые и зарплатные Opencard «Мир», доступны также дополнительные привилегии: кешбек до 2% (до 3% для премиальных клиентов), снятие наличных без комиссии в любом банкомате, льготы по стоимости уведомлений по карте (sms – 59 рублей, push pro – 59 рублей, push – 0 рублей), бесплатный сервис «Пенсионный консьерж».
Подробнее об условиях обслуживания пенсионеров можно прочитать сайте банка.

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