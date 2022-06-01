Волгоградец попал в больницу с ожогами рук после ремонта проводки

В Нехаевском районе Волгоградской области 52-летний местный житель оказался в больнице после неудачного ремонта проводки. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 1 июня, пострадавшего с ожогами рук и травматическим шоком госпитализировали в ЦРБ соседнего района.

— В Нехаевскую ЦРБ поступил 52-летний мужчина с диагнозом электротравма, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Госпитализирован в Урюпинскую ЦРБ.

Известно, что пострадавший от удара током, травмировался по собственной неосторожности. Мужчина ремонтировал проводку в собственном доме.

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