В Волгограде коммерсанту помешали продать 4 тонны спреда под видом сливочного масла





Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор коммерсанту и его трем подельникам, которые готовили к продаже партию спреда под видом дорогого сливочного масла. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, авантюру затеял директор ООО «Оптресурс-Волгоград». Вместе еще с тремя своими работниками они закупили партию спреда и наклеивали на пачки с масложировой продукции этикетки сливочного масла. Эти продукты коммерсант собирался сбывать на территории Волгограда. Однако, к счастью, довести до конца свой умысел им не удалось. Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор коммерсанту и его трем подельникам, которые готовили к продаже партию спреда под видом дорогого сливочного масла. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, авантюру затеял директор ООО «Оптресурс-Волгоград». Вместе еще с тремя своими работниками они закупили партию спреда и наклеивали на пачки с масложировой продукции этикетки сливочного масла. Эти продукты коммерсант собирался сбывать на территории Волгограда. Однако, к счастью, довести до конца свой умысел им не удалось.

Две работницы подпольного цеха были приговорены к 1 году 10 месяцам условно, а коммерсант и другой его "партнер" получили по 2 года условно. Приговор в законную силу не вступил.

















Просуществовало подпольное производство всего три месяца – с февраля по март 2019 года, когда их деятельность разоблачили правоохранители. В магазины города не попало фальсифицированное масло общим весом около 4 тонн.Уголовный кодекс квалифицировал их действия как хранение в целях сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации в особо крупном размере. Стоимость немаркированных товаров составила около 1,7 миллиона рублей.