В Волгограде коммерсанту помешали продать 4 тонны спреда под видом сливочного масла

Уголовный кодекс квалифицировал их действия как хранение в целях сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации в особо крупном размере. Стоимость немаркированных товаров составила около 1,7 миллиона рублей.
Расследования 01.06.2022 08:02
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01.06.2022 08:02
Уголовный кодекс квалифицировал их действия как хранение в целях сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации в особо крупном размере. Стоимость немаркированных товаров составила около 1,7 миллиона рублей.
Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор коммерсанту и его трем подельникам, которые готовили к продаже партию спреда под видом дорогого сливочного масла. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, авантюру затеял директор ООО «Оптресурс-Волгоград». Вместе еще с тремя своими работниками они закупили партию спреда и наклеивали на пачки с масложировой продукции этикетки сливочного масла. Эти продукты коммерсант собирался сбывать на территории Волгограда. Однако, к счастью, довести до конца свой умысел им не удалось.Просуществовало подпольное производство всего три месяца – с февраля по март 2019 года, когда их деятельность разоблачили правоохранители. В магазины города не попало фальсифицированное масло общим весом около 4 тонн.
Уголовный кодекс квалифицировал их действия как хранение в целях сбыта продовольственных товаров без нанесения маркировки и информации в особо крупном размере. Стоимость немаркированных товаров составила около 1,7 миллиона рублей.
Две работницы подпольного цеха были приговорены к 1 году 10 месяцам условно, а коммерсант и другой его "партнер" получили по 2 года условно. Приговор в законную силу не вступил.
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