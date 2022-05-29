В Волгоград до 6 июня останется транзитным пунктом для авиатуристов

Аэропорт Волгограда до 6 июня будет принимать транзитные потоки авиапассажиров из-за временных ограничений на полеты. Запреты продолжат действовать для терминалов в 11 городах России.
— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03.45 (мск), — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение Росавиации.
Авиабортам закрыт доступ в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ функционируют в штатном режиме.
Российским авиаперевозчикам рекомендуют направлять пассажиров транзитом Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
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