В Волгограде автомобиль протаранил две машины на встречке

Происшествия 28.05.2022 11:53
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28.05.2022 11:53
В Тракторозаводском районе Волгограда накануне произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в начале восьмого вечера на ул. Менделеева 36-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с другими двумя авто - «Киа Соренто» и «Форд Фокус», которые ехали во встречном направлении.
Водителя «Дэу» госпитализировали.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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