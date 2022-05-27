Происшествия

Под Волгоградом на час застряли три курортных поезда

Происшествия 27.05.2022 08:12
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27.05.2022 08:12


В Волгоградской области три пассажирских поезда  выбились из графика движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, накануне  в 16:39  на перегоне Чапурники – Канальная  по техническим причинам были задержаны поезда № 354 Адлер – Пермь, № 97 Тында – Кисловодск, № 13 Саратов – Адлер.
Максимальное время задержки составило около 1 часа. На устранение сбоя в движении пассажирских поездов понадобилось  несколько часов. 

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