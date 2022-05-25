В России отменили верхний возрастной предел для контрактников

Отправиться на службу по контракту в России сможет любой мужчина в возрасте до 65 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, сегодня депутаты приняли поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предлагается исключить верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.

На сегодня впервые отправиться на службу по контракту могут россияне в возрасте не старше 40 лет, для иностранцев верхний возрастной предел установлен на уровне 30 лет. Новыми поправками данные ограничения полностью снимаются.

– Пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста, – сообщают в Госдуме.

По мнению соавтора инициативы, главы комитета по обороне Андрея Картаполова, принятие законопроекта позволит привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей. Например, согласно пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники.

– Опыт показывает, что таковыми становятся к 40–45 годам, – уверены депутаты.

В российской армии ждут после принятия закона возрастных медиков, инженеров, связистов и т.д.