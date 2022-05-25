Доска позора

В России отменили верхний возрастной предел для контрактников

Доска позора 25.05.2022 13:58
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25.05.2022 13:58


Отправиться на службу по контракту в России сможет любой мужчина в возрасте до 65 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, сегодня депутаты приняли поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предлагается исключить верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.

На сегодня впервые отправиться на службу по контракту могут россияне в возрасте не старше 40 лет,  для иностранцев верхний возрастной предел установлен на уровне 30 лет. Новыми поправками данные ограничения полностью снимаются. 

– Пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста, – сообщают в Госдуме. 

По мнению соавтора инициативы, главы комитета по обороне Андрея Картаполова, принятие законопроекта позволит привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей. Например, согласно пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники. 

– Опыт показывает, что таковыми становятся к 40–45 годам, – уверены депутаты. 

В российской армии ждут после принятия закона возрастных медиков, инженеров, связистов и т.д. 

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