Телеком 23.05.2022 12:37
0
23.05.2022 12:37
В опорном центре Национального киберполигона на базе Научно-технологического университета «Сириус» с 12 по 20 мая прошел образовательный интенсив «Финансовая кибербезопасность» для российских студентов. Организаторами программы выступили ФинтехХаб Банка России, компания «РТК-Солар» и Университет «Сириус».
— Мы проводим образовательную программу по кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере уже в третий раз, и очень рады полученным результатам. Подобные мероприятия помогают найти и привлечь в отрасль талантливых молодых специалистов со всей страны. Мы разработали программу таким образом, чтобы её участники могли получить как целостные знания по теме кибербезопасности в финансовом секторе, так и практический опыт защиты от кибератак в контуре информационных систем финансовых организаций, — отметил начальник ФинтехХаба Банка России Григорий Гашников.
В интенсивной профильной программе приняли участие 22 студента из 9 регионов страны, успешно прошедшие отборочные испытания: тестирование по информационной безопасности и собеседование с экспертами по информационной безопасности. Программа включала лекции и семинары от ведущих экспертов Банка России и отечественной отрасли кибербезопасности, а также практические тренировки по защите от киберугроз на базе Национального киберполигона.
— Цифровизация финансовых технологий — важный аспект развития IT-направления в нашем университете. Поэтому область финтеха стала для нас неотъемлемой частью подготовки IT-специалистов и развития IT-кластера. Сегодня президентом России перед нами поставлена задача — разработать вместе с партнерами учебные модули по кибербезопасности для студентов технических вузов и факультетов с целью сокращения дефицита кадров в отрасли. После апробации в "Сириусе" эти программы могут быть рекомендованы для внедрения в образовательных учреждениях с технической направленностью, —подчеркнула проректор по образованию Научно-технологического университета «Сириус» Лилия Кирьянова.
Центральное место в прошедшей образовательной программе заняли практические аспекты обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере. Для проведения учебных тренировок эксперты Национального киберполигона развернули цифровую копию типовой инфраструктуры банка, оснащенную специализированными отраслевыми системами. Студентам предстояло выявлять и расследовать автоматизированные цепочки атак, повторяющие действия злоумышленников, с которыми банки сталкиваются на практике. Это позволило провести тренировки в максимально близких к реальным условиях, не подвергая опасности инфраструктуру настоящего банка. Также в ходе практических занятий студенты опробовали передовые средства защиты, используемые в инфраструктуре Национального киберполигона.
—При организации практических занятий для студентов мы стремились воссоздать условия работы настоящих сотрудников служб безопасности банков. Ребята оказались в экстраординарных ситуациях, которые им требовалось разрешить в крайне сжатые сроки. Такие тренировки очень полезны для молодых специалистов, поскольку помогают отработать различные сценарии кибератак в безопасных условиях и подготовиться к реальным инцидентам, при возникновении которых на учебу попросту не будет времени, — рассказал заместитель генерального директора «РТК-Солар» Александр Чечин.
Национальный киберполигон создан на базе ресурсов компании «РТК-Солар» в рамках программы «Цифровая экономика». Одна из целей проекта — обеспечить студентам профильных специальностей и работающим в отрасли экспертам возможность совершенствовать практические навыки защиты от киберугроз. Опорный центр в Научно-технологическом университете «Сириус» был запущен два года назад и стал одной из первых точек присутствия Национального киберполигона в российских вузах. Его ключевая особенность — реализация формата образовательных модулей в Университете «Сириус», которые доступны студентам профильных кафедр вузов и школьникам профильных программ Образовательного центра «Сириус».
Реклама
«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров23.05.2022 10:33
Телеком 23.05.2022 10:33
Туристы познакомились с легендарными местами Волгограда благодаря аудиогиду МТС20.05.2022 13:37
Телеком 20.05.2022 13:37
100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения20.05.2022 11:45
Телеком 20.05.2022 11:45
Абоненты билайн в Волгограде смогут делить трафик внутри семьи19.05.2022 18:11
Телеком 19.05.2022 18:11
«Лаборатория Касперского» и «Базис» создали интегрированный облачный продукт19.05.2022 15:00
Телеком 19.05.2022 15:00
Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми19.05.2022 13:47
Телеком 19.05.2022 13:47
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условиях18.05.2022 12:25
Телеком 18.05.2022 12:25
МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу17.05.2022 12:36
Телеком 17.05.2022 12:36
«Кибербрейн-ринг» по безопасности в сети провел «Ростелеком» среди волгоградских школьников16.05.2022 17:26
Телеком 16.05.2022 17:26
«Бомбонера» на связи: «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для нового футбольного стадиона в Волгограде16.05.2022 13:34
Телеком 16.05.2022 13:34
«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона14.05.2022 13:38
Телеком 14.05.2022 13:38
Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздники12.05.2022 18:08
Телеком 12.05.2022 18:08
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ООО12.05.2022 11:49
Телеком 12.05.2022 11:49
«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта11.05.2022 13:28
Телеком 11.05.2022 13:28
Молодежь, москвичи, владельцы iPhone: кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»29.04.2022 16:10
Телеком 29.04.2022 16:10
Реклама