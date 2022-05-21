В Сеть попали личные данные как рядовых, так и довольно известных жителей Волгоградской области. В соцсетях стали появляться ссылки на интерактивную карту с опубликованной информацией о пользователях приложения «Яндекс. Еда». Помимо сведений о гастрономических предпочтениях в Интернете можно найти номера сотовых телефонов, места работы, зарегистрированные автомобили и другие сообщения о частной жизни волгоградских чиновников, политиков и спортсменов.

Согласно слитой базе, можно без труда узнать, сколько к примеру, потратил на еду из ресторанов за последние полгода гендиректор волгоградского СК «Ротор» Андрей Рекечинский. Указываются конкретные суммы трат, даты, названия торговых точек и адреса доставок. Основная масса заказов приходилась на дневные и вечерние часы, что позволяет судить о тотальной занятости спортивного во всех смыслах управленца.

В публичном доступе присутствуют фамилии всем известных депутатов и чиновников Волгоградской области. Легко отыскать данные Руслана Шарифова, Алексея Волоцкова и занявшей недавно кресло вице-мэра Волгограда Анны Кувычко.

Есть в слитой базе и полный тезка мэра города-спутника Волжского — Игорь Николаевич Воронин, а также оставивший пост главы Волгограда и перебравшийся на Охотный ряд в Москву Виталий Лихачев.

В Сети можно отыскать информацию о ставшей второй раз главой Центрального района Волгограда Валерии Кроман и «сосланного» в Советский район Андрея Ляха. Отметился и мэр Михайловки Александр Тюрин.

Есть в списках и прославленные спортсмены. Например, двукратная олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева составляет компанию российскому гребцу на каноэ Максиму Опалеву.

Сайт с конфиденциальными данными неоднократно блокировали, однако существующие ограничения пока никак не могут повлиять на работу сервиса. Информация снова и снова появляется в публичном доступе.