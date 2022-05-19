Экономика

В Волгоградской области перестали расти цены на бензин

Экономика 19.05.2022 09:50
19.05.2022 09:50


В Волгоградской области цены на бензин уже вторую неделю держатся на одной отметке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, средняя цена на бензин в регионе осталась на том же уровне – 51,08 рублей за литр. Марка АИ-92 стоит 47,74 рубля, АИ-95- 53,08 рубля. Бензин марки АИ-98 продается в среднем по 57,89 рублей. Дизтопливо стоит по-прежнему стоит 52,97 рубля за литр. 
Между тем, по данным Росстата, за период с 7 по 13 мая снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 14 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Тыва – на 2,4%.
Рост цен на топливо был отмечен в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,2%, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Ростовской области – на 0,1%.

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