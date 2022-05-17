МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу

Телеком 17.05.2022 12:36 Реклама
17.05.2022 12:36 Реклама
МегаФон в поддержку бизнеса запустил новый сервис для предпринимателей – «МегаФон ПроБизнес». Ключевые игроки рынка, партнеры МегаФона, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. Теперь клиенты МегаФона могут экономить до 50%.
МегаФонпровел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервиспредложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективнозакрывающих бизнес-задачитаких компаний.
Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce – мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.
– Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц, – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте http://probusiness.megafon.ru и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.
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