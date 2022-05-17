Жители Котово Волгоградской области покинули дома из-за страшного гула











Жители восточной части городского округа Котово Волгоградской области вынуждены были сегодня, 17 мая покинуть свои дома из-за сильного гула, от которого не спасали даже закрытые окна. Жители восточной части городского округа Котово Волгоградской области вынуждены были сегодня, 17 мая покинуть свои дома из-за сильного гула, от которого не спасали даже закрытые окна.

- Странный шум начался сегодня около девяти часов утра, - рассказали ИА «Высота 102» котовчане, проживающие на улицах Лесная и Сиреневая. – Мы, коренные жители, никогда такого не слышали. От этого звука давит в ушах, некоторые не выдержали и уехали в город. - Странный шум начался сегодня около девяти часов утра, - рассказали ИА «Высота 102» котовчане, проживающие на улицах Лесная и Сиреневая. – Мы, коренные жители, никогда такого не слышали. От этого звука давит в ушах, некоторые не выдержали и уехали в город.

По словам жителей частного сектора, звук был похож на шум вырывающегося газ из огромного сопла. По словам жителей частного сектора, звук был похож на шум вырывающегося газ из огромного сопла.

Глава городского поселения Котово Сергей Лесниченко в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» сообщил, что такие сигналы в администрацию поступали. Глава городского поселения Котово Сергей Лесниченко в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» сообщил, что такие сигналы в администрацию поступали.

- Но никаких происшествий на территории поселения не зафиксировано, - заверил он. – Да и в части Котово, где находится администрация, ничего такого не слышно. Будем выяснять, позвоните мне после обеда. - Но никаких происшествий на территории поселения не зафиксировано, - заверил он. – Да и в части Котово, где находится администрация, ничего такого не слышно. Будем выяснять, позвоните мне после обеда.

Между тем, в администрации Волгоградской области также сообщили, что в Котово – все спокойно, никаких ЧП не зарегистрировано. Между тем, в администрации Волгоградской области также сообщили, что в Котово – все спокойно, никаких ЧП не зарегистрировано.

Источник в экстренных службах предположил, что источником шумовой «атаки» на Котово могла стать ветряная электростанция, которую здесь недавно построили. Направление ветра могло создать аэродинамическую «трубу», следствием которой и стал странный гул. Источник в экстренных службах предположил, что источником шумовой «атаки» на Котово могла стать ветряная электростанция, которую здесь недавно построили. Направление ветра могло создать аэродинамическую «трубу», следствием которой и стал странный гул.



