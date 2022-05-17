Жители Котово Волгоградской области покинули дома из-за страшного гула

Происшествия 17.05.2022 11:06
17.05.2022 11:06
Жители восточной части городского округа Котово Волгоградской области вынуждены были сегодня, 17 мая покинуть свои дома из-за сильного гула, от которого не спасали даже закрытые окна.
- Странный шум начался сегодня около девяти часов утра, - рассказали ИА «Высота 102» котовчане, проживающие на улицах Лесная и Сиреневая. – Мы, коренные жители, никогда такого не слышали. От этого звука давит в ушах, некоторые не выдержали и уехали в город.
По словам жителей частного сектора, звук был похож на шум вырывающегося газ из огромного сопла.
Глава городского поселения Котово Сергей Лесниченко в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» сообщил, что такие сигналы в администрацию поступали.
- Но никаких происшествий на территории поселения не зафиксировано, - заверил он. – Да и в части Котово, где находится администрация, ничего такого не слышно. Будем выяснять, позвоните мне после обеда.
Между тем, в администрации Волгоградской области также сообщили, что в Котово – все спокойно, никаких ЧП не зарегистрировано.
Источник в экстренных службах предположил, что источником шумовой «атаки» на Котово могла стать ветряная электростанция, которую здесь недавно построили. Направление ветра могло создать аэродинамическую «трубу», следствием которой и стал странный гул.
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