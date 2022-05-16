В начале лета в Волгоград могут вернуть обновленный McDonald's

В Волгограде с начала лета может возобновить работу популярная сеть быстрого питания McDonald's. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, общепит ждет ребрендинг.

— McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название, — цитирует ИА «Высота 102» слова собеседника федерального информагентства.

Популярная сеть фастфуда объявила о приостановлении обслуживании в РФ после 14 марта. В соцсетях и на сайтах бесплатных объявленйи стали появляться привычные всем бургеры и десерты по космическим ценам.

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