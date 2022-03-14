Общество

Волгоградцы втридорога распродают в Сети пирожки и соусы McDonald's

Общество 14.03.2022 19:36
14.03.2022 19:36


Жители Волгоградской области поддались всеобщему безумию и один за другим стали выкладывать объявления на Авито о продаже продукции McDonald's. При этом волгоградцы и волжане просят за еду баснословные деньги. 

Одно из объявлений разместила на бесплатной платформе жительница города Волжского по имени Анна. Отказавшись от общения по телефону, обладательница пары вишневых пирожков из  McDonald's просит за них 5000 рублей. 


- Этот хруст, и вкус уходящий в историю. Успей насладиться!!! 2 вишневых пирожка из Макдоналдса куплено 13.03.22 в 23:34. Чек есть.+фирменный пакет и 2 салфетки Макдональдс! – гласит объявление (пунктуация и орфография сохранены. – Прим.ред).  жительницы дома №97 на проспекте Ленина в Волжском. На продажу дама выставила пирожки всего через полчаса после покупки, однако до сих пор желающих отведать «уходящий в историю вкус», судя по всему, не нашлось. Будет ли продавец снижать цену по мере того, как хруст и вкус "зачерствеют", в объявлении не указано. Торг также не предусмотрен. 


Еще одно не менее удивительное объявление разместил на Авито житель Волгограда.  Владимир из Дзержинского района предлагает 4 соуса общим объемом 100 мл за 1200 рублей.  Если доходы не позволяют, но желание есть, продавец готов пойти навстречу покупателю и продать пару соусов вместо четырех. 

К слову, сегодня вопреки объявлению о закрытии с 14 марта в Волгограде продолжили работать рестораны McDonald's.  

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