Общество

Рестораны McDonald's продолжают работу в Волгограде

Общество 14.03.2022 15:35
14.03.2022 15:35


Сегодня вопреки объявлению о закрытии с 14 марта в Волгограде продолжили работать рестораны быстрого питания McDonald's. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заведениях по-прежнему наблюдаются очереди из желающих подкрепиться любимыми бургерами. 

— Увидела, что заведение сегодня работает, и решила не упускать возможность еще раз поесть свою любимую еду. Вдруг это последний раз, хотя о закрытии говорят уже неделю, рассказала одна из посетительниц ресторана, расположенного на Семи ветрах, Ольга.


Тем, что заведения продолжают работать, удивлены не только посетители. Сотрудники кафе быстрого питания, как они говорят, и сами находятся в подвешенном состоянии. По крайне мере, в разговоре с корреспондентом информагентства они затруднились назвать точную дату закрытия.  

— Руководство пока ничего не сообщает, поэтому продолжаем работать. Когда закроемся - нет понимания, — пояснил сотрудник McDonald's по адресу Пархоменко, 57К. 

Также свою работу продолжает ресторан на улице Рабоче-Крестьянской.


На официальном сайте сети указано, что ресторан приостанавливает обслуживание в России после 14 марта. 

— В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания Макдоналдс с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме. К сожалению, на данный момент Макдоналдс в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости, — пояснили на сайте компании.


Также в компании заверили, что все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

— Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей Макдоналдс в России. В период временного закрытия залов Макдоналдс будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями. Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 млн. долларов в месяц.



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