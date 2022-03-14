Рестораны McDonald's продолжают работу в Волгограде

Сегодня вопреки объявлению о закрытии с 14 марта в Волгограде продолжили работать рестораны быстрого питания McDonald's. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заведениях по-прежнему наблюдаются очереди из желающих подкрепиться любимыми бургерами.

— Увидела, что заведение сегодня работает, и решила не упускать возможность еще раз поесть свою любимую еду. Вдруг это последний раз, хотя о закрытии говорят уже неделю, — рассказала одна из посетительниц ресторана, расположенного на Семи ветрах, Ольга.





Тем, что заведения продолжают работать, удивлены не только посетители. Сотрудники кафе быстрого питания, как они говорят, и сами находятся в подвешенном состоянии. По крайне мере, в разговоре с корреспондентом информагентства они затруднились назвать точную дату закрытия.

— Руководство пока ничего не сообщает, поэтому продолжаем работать. Когда закроемся - нет понимания, — пояснил сотрудник McDonald's по адресу Пархоменко, 57К.

Также свою работу продолжает ресторан на улице Рабоче-Крестьянской.





На официальном сайте сети указано, что ресторан приостанавливает обслуживание в России после 14 марта.

— В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания Макдоналдс с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме. К сожалению, на данный момент Макдоналдс в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости, — пояснили на сайте компании.





Также в компании заверили, что все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

— Кроме того, компания планирует поддерживать поставщиков, которые могут испытывать сложности в связи с временной приостановкой обслуживания гостей Макдоналдс в России. В период временного закрытия залов Макдоналдс будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями. Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 млн. долларов в месяц.



