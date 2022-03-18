Общество

СК России разъяснил новый закон о фейках и дискредитации армии

Общество 18.03.2022 15:59
18.03.2022 15:59


Следственный комитет РФ опубликовал разъяснения, за какие конкретно действия россиян могут привлечь к уголовной ответственности после дополнений в Уголовный кодекс о фейках, дискредитации Вооруженных Сил и призывах к санкциям. Памятки о тонкостях нововведений в законодательство появились сегодня в официальном Telegram-канале ведомства.

Штрафом в размере от 700 тысяч рублей караются:

- публичные выступления;
- массовая рассылка электронных сообщений;
- раздача листовок;
- посты и репосты в соцсетях и мессенджерах с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных Сил РФ.

Это не исчерпывающий перечень возможных форм распространения информации. Главный критерий – адресация заведомо ложной информации группе или неограниченному кругу лиц. Если распространение лжи повлечет крупный материальный ущерб, смерть человека или другие тяжкие последствия, то автору грозит до 15 лет колонии. Отягчающими обстоятельствами являются:

- использование служебного положения;
- совершение преступления в составе группы;
- корыстный мотив;
- мотив, связанный с политической, идеологической, национальной или другой ненавистью или враждой в отношении какой-либо социальной группы;
- искусственное создание доказательств обвинения.

Под уголовную ответственность можно попасть не только за широкое распространение фейков, но и публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. В частности, это публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания публичного мира и безопасности.

К уголовной ответственности по этой статье могут привлечь человека, которому выписывали «административку» за эти же действия в течение года. По УК РФ нарушителю закона грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если призывы привели к массовым беспорядкам, помешали работе объектов жизнеобеспечения, проезду транспорта, повлекли смерть, вред здоровью или ущерб имуществу, то отправить в колонию могут на 5 лет.

На 3 года лишения свободы могут также наказать человека, который призывал ввести новые санкции против России или продлить уже введенные. Как и в предыдущем случае, к уголовной ответственности могут привлечь, если за последние 12 месяцев была «административка» за аналогичное правонарушение.

– Распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и Донбасса создает угрозу безопасности России, а также нарушает права и свободы граждан, – подчеркнули в СК РФ. – Кроме того, призывы россиян, напрямую противоречащие интересам государства, также способны нанести реальный ущерб стране.

Напомним, законы о фейках про действия российской армии, дискредитацию ее действий и призывы к санкциям депутаты Государственной Думы РФ приняли 4 марта 2022 года.

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